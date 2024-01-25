السبت المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمرًا عربيًا لم ينعقد منذ 1945

وقال الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، عادل الحديثي، إنَّ "المؤتمر هو الأول في مجال النفط والغاز، الذي يعقده اتحاد المهندسين العرب في العصر الحديث لكون آخر مؤتمر عُقد في الإسكندرية عام 1945"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبين أنَّ "باحثين ومختصين في هذا المجال من (مصر، ولبنان، والأردن، وسوريا، وقطر، وليبيا)، سيشاركون في المؤتمر إضافة إلى البلد المضيف العراق".وأشار الحديثي إلى أنَّ "المؤتمر سيناقش على مدى يومين وبواقع أربع جلسات، مواضيع (الثروة النفطية في العالم العربي، والاستثمار الأمثل للثروة النفطية، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وحماية البيئة، وتصنيع النفط الخام في العالم العربي بهدف تعظيم قيمته).