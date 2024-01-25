أمطار وحرارة منخفضة تخيمان على طقس العراق حتى الاثنين المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون غائما مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اغلب اقسامها في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في اقسامها الشرقية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت "أما في يوم السبت فسيكون الطقس صحواً غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً وتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "الاحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".