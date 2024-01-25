هزة أرضية تضرب البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المراصد الزالزلية سجلت صباح اليوم الخميس الموافق 25 كانون الثاني 2024 حدوث هزه ارضية في محافظة البصرة بقوه مقدارها (4،4) درجة في تمام الساعة 09:39:00 بالتوقيت المحلي".وأضافت الوزارة، أن "الهزة شعر بها بعض المواطنين ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية او مادية".