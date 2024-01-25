التخطيط: النتائج الأولية للتعداد السكاني ستُعلن بعد 24 ساعة من إجرائه

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الاستعدادات مستمرة لتنفيذ التعداد في تشرين الثاني من هذا العام"، مؤكداً "التعاقد مع شركة عالمية استشارية بدأت عملها منذ عدة أسابيع في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية"، حسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف الهنداوي، أن "هذه الشركة الرائدة والمعروفة نفذت عشرات التعدادات في دول منها الصين التي تصل نفوسها إلى أكثر من مليار و400 مليون نسمة"، عازياً سبب التعاقد مع الشركة إلى "الحرص على تنفيذ التعداد على وفق آخر ما وصل إليه العالم من تطور في هذا المجال، ولظهور النتائج على مستوى عال من الدقة والموثوقية والسرعة".وأشار إلى أن "آليات التعداد تنفذ من قبل ملاكات عراقية تم تدريبها على مدى السنوات الماضية لاستكمال هذا الإجراء الوطني"، منوهاً بأن "النتائج الأولية ستظهر بعد 24 ساعة من إجرائه، في حين ستظهر النتائج النهائية التفصيلية والكاملة في غضون شهرين أو ثلاثة".وكان وزير التخطيط محمد علي تميم أكد، في وقت سابق، مضي وزارته في إجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي، مشيراً إلى تواصل العمل من أجل استكمال جميع المتطلبات وفقاً للتوقيتات الزمنية لخطة العمل الخاصة بمشروع التعداد.