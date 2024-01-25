إتلاف 12 كيلوغراماً من المخدرات و(560) حبة من المؤثرات العقلية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور كل من القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة الإتلاف، ومدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة اياد حسن التميمي، وكافة أعضاء اللجنة المختصة تواصل وزارة الصحة إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".وذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية "تم اتلاف أكثر من 12 كيلو غرام من المخدرات وما يقارب (560) الف حبة من المؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد سبق وأن تم ضبطها وفق محاضر قانونية وحفظها بدائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد حيث تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد من عملية الإتلاف".يذكر ان اللجنة مستمرة بعملية إتلاف المخدرات المضبوطة في بغداد والمحافظات.