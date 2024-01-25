وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية"، إن "هناك خططا مستقبلية للوزارة ببناء مدارس جديدة وإنهاء أزمة نقص الكادر التدريسي في المدارس".وأضاف الوزير، أن "كوادر الوزارة تعمل ليلاً ونهاراً للارتقاء بواقع المستوى التعليمي للطلبة"، مشيرا الى ان "هناك جهودا مبذولة لإعادة إعمار جميع المدارس في العراق وإلغاء المدارس الكرفانية".وافتتح وزير التربية اليوم الخميس، مشروع إعادة إعمار ثانوية المتميزين في بغداد، كما افتتح مشروع إعادة إعمار ثانوية المتميزات للبنات في بغداد.