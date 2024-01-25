البصرة.. العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه شط العرب

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه شط العرب قرب شارع الكورنيش لشخص قام بالانتحار عبر رمي نفسه من اعلى الجسر الإيطالي"، مشيرا الى ان "الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر ١٩ عاما تقريبا ويرتدي تيشيرت مرقط".وأضاف، انه "لم يتم ضبط اي مستمسك رسمي للجثة، وتم نقلها إلى مستشفى البصرة التعليمي".