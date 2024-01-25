منحة مالية تصل لـ50 مليوناً.. تفاصيل المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على ما تقرر في اجتماعه الثالث، يطلق المجلس الأعلى للشباب استمارة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية التي تهدف لاختيار (100) برنامج شبابي منتخب مقدم من قبل (100) منظمة وفريق تطوعي".وأشار الى، انه "سيتم تمويلهم بمنحة مالية تتراوح من (5-50) مليون دينار".