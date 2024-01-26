مشاهد من أجواء البصرة بعد هطول الأمطار

وقال مراسلنا، إن "محافظة البصرة شهدت أمطاراً أدت الى غرق اغلب الشوارع والطرق في المحافظة".



ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار في مناطق متفرقة من المحافظة.



الصور ادناه: