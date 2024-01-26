باتوا لدى "عمال بنغلادش".. معتمرون عراقيون "يهيمون" في شوارع السعودية بعد تعليق فلاي بغداد

وواحدة من هذه الاثار، وقوف اكثر من 180 معتمرا عراقيا معظمهم من كبار السن في شوارع مكة المكرمة في وقت متأخر من مساء امس الخميس بينما كانوا يستعدون للرجوع الى بلدهم، قبل ان تم تعليق رحلات فلاي بغداد.وقال احد المعتمرين بحسب مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، ان اكثر من 180 معتمرا عالقون في السعودية بسبب الغاء رحلة فلاي بغداد، مشيرا الى انهم بقوا بالشوارع حتى الرابعة فجرا قبل ان يتم اخذهم الى اماكن سكن لعمال بنغلادش لعدم توفر فنادق"، مبينا ان "كبار العمر والنساء تعرضوا للانهيار بسبب الاهانة ورداءة الأماكن".