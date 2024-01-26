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طقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة.. أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة
محليات
2024-01-26 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,448 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة خاصة في أقسامها الشرقية وتكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج في عدة أماكن منها، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
وأضافت: "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي مع تشكيل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً وتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وفي أقسامها الغربية سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً ،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
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