المسافرون على متن "فلاي بغداد" يطالبون بتحرك رسمي لضمان حقوقهم وإعادتهم إلى الديار

وقال المسافرون، لـ السومرية نيوز، إنهم الآن في حيرة من أمرهم نتيجة "ضياع" أموالهم وتركهم بشكل مفاجئ إثر قرار العقوبات الأخير، معتبرين أن الشركة حاولت كسب الوقت بإعلان توقف رحلاتها لمدة 3 أيام فقط ليتضح لاحقا أنها "كذبت" عليهم ولم تعيد لهم أموالهم أو توفر طائرات بديلة.وأضاف المسافرون، أن العديد منهم مرتبطون بمواعيد مهمة وآخرون لديهم حالات مرضية تتطلب العودة على نحو سريع بعد إتمام رحلات العلاج، مناشدين الحكومة ووزارة النقل بالتحرك سريعا لحل مشكلهم.ولفت المسافرون إلى أن هذا الموضوع يعد "احتيالا" كون الشركة ملزمة باعادة الاموال لهم او إيجاد بديل لإيصالهم إلى وجهاتهم، مطالبين بمحاسبة الشركة التي لم تتعامل بجدية مع المشكلة.وأكد المسافرون، أنهم ليسوا طرفا بالمشكلة التي حصلت ويفترض أن الشركة لديها خطط بديلة وفريق يتعامل مع القرار الأمريكي بحرفية عالية لضمان حقوق المسافرين على متنها، موضحين أن "الشركة توارت عن الأنظار بدهاء وبقي المسافر هو المتضرر الأكبر".ويؤكد الكثير من المسافرين الذين حجزوا تذاكر على "فلاي بغداد" قبل صدور القرار، أن "التذاكر مكلفة وهم في ورطة كونهم لا يملكون المال الكافي للعودة إلى أرض الوطن، وباتو عالقين في الغربة".