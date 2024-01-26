فساد البصرة.. المحافظ يلغي عقوبات عن شركة أهدرت المال العام

وبحسب الوثائق، فان شركة ابابيل كانت تستحق ذرعة 12 ملياراً والمحافظة صرفت لها 55 ملياراً، فتم تشكيل لجنة تحقيقية من أجل محاسبة المقصرين ضمن مشروع "أعمال البنى التحتية الكاملة لمناطق الطوبة والنخيلة".واقرت اللجنة بمعاقبة مدير الحسابات ومدير التدقيق ومحاسبين اثنين لانهما اخطأوا بالذرعة والحساب وصرف مبلغ مرة ثانية لذات المشروع وذات الموافقة على الصرف وبناءً على كتاب شركة خطيب وعلمي الاستشارية، وفقا للوثائق.وبحسب الوثائق، عندما وصل القرار للمحافظ بمعاقبة المقصرين بناءً على اللجنة المشكلة لقيامهم بهدر المال العام قرر المحافظ إلغاء اللجنة.