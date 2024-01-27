مقيدات بالسلاسل وعليهن اثار ضرب.. تفاصيل تحرير 3 فتيات من دار ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في حادثة استثنائية من نوعها، تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية من إنقاذ ثلاث فتيات تم احتجازهن في إحدى الدور بمنطقة الحسينية ببغداد، ووفقًا للمعلومات الأمنية، قام أشقاء الفتيات الثلاثة بتقييدهن بالسلاسل والأقفال داخل الدار وذلك نتيجة لمشاكل عائلية تعاني منها الأسرة".وأضافت، انه "فور تلقي البلاغ، تحركت مفرزة من اللواء العشرين شرطة اتحادية على الفور للتعامل مع الوضع بإسناد الجهد الاستخباري، وتمت عملية مداهمة الدار وتحرير الفتيات المحتجزات وإلقاء القبض على الأخوة الثلاثة".وبينت، ان "الفتيات عليهن آثار ضرب وكدمات وتعرضن لظروف قاسية وغير إنسانية"، مشيرة الى انه "تم إحالة القضية اصوليا إلى الجهات المختصة".