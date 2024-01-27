ثماني وفيات بحادث "مروع" على طريق سامراء والفلوجة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع ثمانية أشخاص نصفهم من عائلة واحدة بحادث سير "مروع" على الطريق الرابط بين سامراء والفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع بين سيارتين على الطريق الرابط بين سامراء والفلوجة".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مصرع ثمانية أشخاص بينهم أربعة من عائلة واحدة"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.