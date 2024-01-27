اندلاع حريق داخل قاعة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع حريق داخل قاعة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً التهم قاعة قمار في منطقة الكرادة خلف مستشفى الشيخ زايد".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.