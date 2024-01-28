محمد القاسم الأطول.. خارطة شاملة لازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:سريع القناة من جسر الرستمية الى مدخل الأمينموسى بن نصير من شارع الزهور الى شقق زيونةشارع الثورة من جسر مظفر الى تقاطع النهضةسريع القناة ازدحام كثيف بين مدخلي البنوك والطالبيةمحمد القاسم من مجسر الصليخ الى مجسر العلوية ليكون الازدحام الأطول في بغدادشارع حيفا من تقاطع 14 رمضان لغاية شارع شيخ معروفشارع 14 تموز من تقاطع شارع الربيع لغاية مدخل خدمي مطار المثنىشارع 14 رمضان من تقاطع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل المركزيسريع القادسية من مدخل الخضراء من جهة شارع المطار ولغاية ساحة الاحتفالاتشارع قطر الندى وجسر الجادرية وشارع الجامعة ازدحام متصل من مخرج السيدية لغاية تقاطع جامعة بغدادشارع وجسر الطابقين من تقاطع شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين