مقاولو الديوانية يتظاهرون احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من مقاولي محافظة الديوانية تجمعوا اليوم أمام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من عام.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين أكدوا ان تأخر صرف المستحقات تسبب بتأخر إنجاز المشاريع الخدمية في عموم مناطق المحافظة.وتابع المراسل، أن المتظاهرين طالبوا أيضا بمنع إحالة المشاريع لشركات من خارج المحافظة، لافتين الى ان الديوانية تسجل أرقاما مرتفعة بالبطالة ويجب منح أبنائها فرصة العمل.