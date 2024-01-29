خارطة بأبرز الشوارع المزدحمة ببغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:سريع القناة ازدحام بسيط عند مجسري الحبيبية وحمورابيشارع مثنى الشيباني من متنزه زيونة لغاية مجسر العلويةشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةسريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي ونزلة سريع الدورة لغاية معارض النهضةشارع صفي الدين الحلي من المستنصرية الى مقبرة الجيش البريطانيساحة الخلاني ازدحام جميع الشوارع المطلة (شارع الجمهورية والسنك وباتجاه الطيران)سريع القادسية من مخرج الحارثية لغاية ساحة الاحتفالاتشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقينجسر الجادرية ازدحام من مخرج القادسية لغاية تقاطع الجامعة