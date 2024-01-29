إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خاصة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج فوف أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليل".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً ابتداء من أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة وثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت أن "طقس البلاد المتوقع ليوم الجمعة المقبل، في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية من البلاد".