بطول 600 متر ومراقبة بالكاميرات.. افتتاح سيطرة "اللج" بين بغداد وواسط

وقال مراسل السومرية إن قائد عمليات بغداد وليد التميمي وقيادات عسكرية ومحافظ بغداد محمد جابر العطا افتتحوا اليوم سيطرة بغداد - واسط المعروفة محليا باسم سيطرة "اللج".وأضاف المراسل، أن طول السيطرة يبلغ 600 متر، ومجهزة على طولها بالكاميرات الحديثة.وتابع المراسل، أن موقع السيطرة القديم كان عند جسر ديالى القديم، وتم نقلها إلى منطقة اللج من بعد مناشدات المواطنين بسبب الازدحامات اللي سببتها السيطرة.