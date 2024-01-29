بالجمال والخيول.. بدء توافد الزوار المعزين باستشهاد الإمام الكاظم "ع" (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



بدأ الزوار القادمين من المحافظات الجنوبية بالتوافد صوب مدينة الكاظمية في محافظة بغداد، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

ووثق مراسل السومرية، هذه المسيرة بمقطع فيديو على مشارف بغداد وتحديدا عند مدينة بسماية، ويظهر في الفيديو مجموعة من الزوار يركبون الجمال ويمتطون الخيول وهم يتوجهون صوب مدينة بغداد.



أدناه مقطع الفيديو: