ازدحامات خانقة في بغداد قبيل انطلاق مباراة العراق والأردن (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت أغلب شوارع العاصمة بغداد، ازدحامات مرورية خانقة قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين العراق والأردن ضمن الدور الـ16 لكأس آسيا المقامة في قطر.

ويُرجح أسباب هذه الازدحامات هو رغبة موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص بالعودة للمنازل مبكرا ومشاهدة المباراة التي تنطلق في الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الاثنين 29 كانون الثاني 2024. أدناه مجموعة من الصور:

