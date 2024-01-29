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حسم آلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط

محليات

2024-01-29 | 11:03
حسم آلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط
612 مشاهدة

حسم مجلس شورى الدولة، مسألة وآلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط.

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن المجلس جدد تأكيده بتعريف الاغلبية المطلقة حيث ان انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط تحتاج (9) اعضاء لانعقادها.

وبينت، أن "نصف الـ15 عضواً هم 8 أعضاء".
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مجلس محافظة

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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