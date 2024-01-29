حسم آلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن المجلس جدد تأكيده بتعريف الاغلبية المطلقة حيث ان انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط تحتاج (9) اعضاء لانعقادها.وبينت، أن "نصف الـ15 عضواً هم 8 أعضاء".