الخزانة الأمريكية تدرج مصرف الهدى ومالكه على لائحة العقوبات

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الاثنين الماضي، إصدار عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران.وبحسب وكالة رويترز، فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران.كما تم تصنيف النائب حسين مؤنس على اللائحة الامريكية، وكذلك رياض علي حسين العزاوي ( العزاوي ) هو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار (UAV) ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للجنة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى المسؤول صلاح مهدي حنتوش المكصوصي المرتبط بكتائب حزب الله، ناهيك عن عقاد محسن فرج الحميداوي ( عقاد الحميداوي )، الأخ الأصغر للأمين العام للكتائب.