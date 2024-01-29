بعد التوقف لغرض الصيانة.. مطار بغداد يستأنف حركة الطيران

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " تود أن تبين للرأي العام ولمسافرينا الكرام بعودة العمل بصورة طبيعية في المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة، بعد إكمال أعمال الصيانة الضرورية للإنارة الملاحية على المدرج -15L 33R ، من قبل الفرق الفنية المختصة ".وفي وقت سابق، أعلنت الادارة أغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة الطارئة على المدرج -15L 33R