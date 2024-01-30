اختناق محمد القاسم من شماله الى جنوبه.. خارطة باغلب الشوارع المزدحمة ببغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:سريع القناة من سيطرة جسر ديالى لغاية مدخل الأمينسريع القناة من مجسر الطالبية لغاية جميلةصفي الدين الحلي من فلكة 83 الى مجسر الطالبيةازدحام كثيف من كلية الإدارة والاقتصاد المستنصرية وجسر البنوك ممتد لغاية نفق النداءمحمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية الجسر العنكبوتي على سريع الدورةشارع حيفا من متنزه الشالجية لغاية مدخل شارع شيخ معروفشارع 14 تموز من مجسر 14 رمضان لغاية مجمع دار السلامشارع وجسر 14 رمضان من تقاطعه مع 14 تموز ولغاية مجسر ساحة اللقاءشارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل من تقاطع شارع المطار مع سريع الشعلة ولغاية مجسر القادسيةساحة قحطان وساحة النسور ازدحام بالكامل من جميع الاتجاهات