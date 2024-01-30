السجن المؤبد لشخص قام بتمجيد عصابات "داعش" ببغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي ضبط بحوزته ايضا على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الاجرامية، إضافة إلى عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالارهابي ابو بكر البغدادي".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".