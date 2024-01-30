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طقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

محليات

2024-01-30 | 03:17
طقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة
1,020 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس العراق للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار والثلوج وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن "الطقس ليوم غد الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضحت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وفي أقسامها الشرقية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وثلوج خاصة في أقسامها الشرقية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".




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