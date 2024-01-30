القضاء يؤكد لنقيب الصحفيين حرية التعبير ومحاكم الإعلام تنظر للصحفيين بنظرة مهمة

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مؤيد اللامي التقى القاضي عماد الجابري رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة، إذ أشاد اللامي خلال اللقاء بجهود القضاء العراقي من خلال دعمه للأسرة الصحفية ودور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان المتواصل بمتابعة القضايا التي تواجه الصحفيين وتذليل الصعاب التي تعتري عملهم وبما يمكنهم من تأدية واجبهم المهني والوطني ".واكد اللامي إن "العلاقة المتميزة بين القضاء والصحافة تشكل ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية في العراق".من جانبه، أكد رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة القاضي عماد الجابري ان "هناك توجيهات من رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تسهيل عمل الصحفيين ودعم حرية التعبير وان المحاكم المختصة بالنشر والإعلام تنظر للصحفيين بنظرة مهمة لدورهم الفاعل والمؤثر في المجتمع".