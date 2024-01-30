البصرة.. كشف حادث سرقة "عجلة" والقبض على السارق

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار الى قسم مكافحة الاجرام تم تشكيل فريق عمل مختص وتتبع خط سير العجلة والتحري وجمع المعلومات التي اثمرت وبوقت قياسي بالتوصل الى السارق والقبض عليه في احدى مناطق محافظة البصرة".وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم المقبوض عليه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي".