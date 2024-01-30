التربية توجه بشأن التنقلات بين مديرياتها (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "تزامنا مع نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023/2024 ولغرض استقرار الملاكات التعليمية والتدريسية والتزامهم مع تلاميذهم والطلبة لانهاء المنهج الدراسي وحصول موافقة الوزير في 30/1/2024، تقرر إيقاف التنقل بين المديريات العامة للتربية في الوقت الحاضر للفترة من 1/2/2024 ولغاية 30/6/2024".الوثيقة ادناه: