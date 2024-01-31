خارطة بمعظم الشوارع المزدحمة في بغداد الآن.. تعرّف عليها

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:شارع موسى بن نصير من محكمة بغداد الجديدة لغاية شقق زيونةازدحام بسيط على سريع القناة بين مجسر الحبيبية ومجسر حمورابي مدخل البلدياتازدحام شارع فلسطين من نصب الشهيد الى مجسر النخيل وفي الجهة المقابلة من مدخل المهندسين الى تقاطع النخيلشارع الثورة من مجسر مظفر على القناة لغاية تقاطع النهضةشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية ومحطة وقود الكيلانيسريع الدورة من المصفى ولغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقينشارع قطر الندى وجسر الجادرية ابتداء من مدخل السيدية ولغاية تقاطع جامعة بغداد ما يجعله الازدحام الأطول هذه المرةمطار بغداد وسريع القادسية من ام الطبول ولغاية مجسر القادسيةازدحام نسبي في تقاطع ساحة الاحتفالات وكذلك الشارع المؤدي الى الجسر المعلقساحة النسور من جميع الاتجاهاتشارع الأردن من نفق الشرطة لغاية الداوودي وتقاطع شارع 14 رمضان