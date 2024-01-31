إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائم ممطر، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، اما في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تكون رعدية كما تتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأشارت الهيئة الى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة وثلوج خاصة في اقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".