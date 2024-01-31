3 نوعيات من السيارات تمنع أصحابها من رواتب الحماية الاجتماعية.. هذه التفاصيل

وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية في نينوى محمد الصائغ، إن وزارة العمل تسعى لوصول الإعانة إلى مستحقيها من خلال العمل على مقاطعة البيانات مع بعض الدوائر بين مدة وأخرى، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى مقاطعة البيانات في وزارة العمل مع دوائر عدة، منها ما يتعلق بالقروض ومديرية المرور، حيث ستعمل مديرية الحماية على إيقاف رواتب المستفيدين من أصحاب عجلات الموديلات الحديثة، إضافة إلى أصحاب سيارات المواد الإنشائية والزراعية أيضا بحسب توجيهات وزارة العمل.