اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الإنشائية في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل مخزن للمواد للإنشائية ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد للانشائية ضمن منطقة الكرادة كمب سارة".