البيطرة تكشف للسومرية ملابسات تسجيل "مرض اللسان الأزرق" في الأغنام العراقية

وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، الدكتور ثائر صبري حسين في حديث للسومرية نيوز، إن "الدائرة سجلت إصابات باللسان الأزرق منذ اكثر من شهرين"، مشيرا إلى أن "حشرة هي المسبب لهذا المرض في صفوف الحيوانات المجترة ولاسيما الأغنام".وأوضح حسين أنه "تمت مكافحة الحشرة والاصابات انخفضت بشكل كبير"، مشيرا الى ان "تقرير الشهر الحالي يشير الى عدم تسجيل إصابات والكثير من الحيوانات المصابة قد تعالجت".وحول تسجيل وفيات ونفوق في صفوف الحيوانات المصابة، أكد حسين "تسجيل وفيات بالطبع في صفوف الحيوانات المصابة لكنها بنسبة قليلة جدا لاتتجاوز الـ1% اما الحالات الأخرى فتماثلت للشفاء"، مشيرا الى ان "المرض غير مشترك أي انه لايؤثر على الانسان ولكن يؤثر على صحة الحيوان ويتسبب بنفوقه".وبين ان "الإصابات تم تسجيلها في كركوك والموصل وبشكل اقل في ديالى، لكن تمت السيطرة على الحشرة المسببة للمرض".واعتبر حسين أن "حظر الصين لاستيراد الحيوانات من العراق اجراء روتيني وليس حقيقي فالعراق لايصدر الحيوانات الى الصين"، مبينا ان "هذا الاجراء جاء بعد ان ابلغنا منظمة صحة الحيوان العالمية والعراق عضو في هذه المنظمة مع جميع دول العالم الأخرى، ونقوم بتنزيل تحديثات دورية عن أي إصابات يتم رصدها، ومن هنا اتخذت الصين هذا الاجراء الروتيني".وفي وقت سابق من اليوم، كشفت رويترز عن قيام الجمارك الصينية بإصدار حظر على استيراد الحيوانات المجترة من العراق بسبب تسجيل إصابات بمرض "اللسان الأزرق".