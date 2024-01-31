لجنة نيابية تخاطب وزارة الصحة بغلق مراكز التجميل "المخالفة" (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



شخصت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وجود مراكز تجميل مفتوحة ومنتشرة في بغداد وبقية المحافظات "مخالفة" لقانون الصحة العامة، فيما خاطبت، وزارة الصحة بغلقها.







الوثيقة ادناه: بحسب وثيقة صادرة عن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ماجد شنكالي وموجهه الى وزارة الصحة، حصلت عليها السومرية نيوز، جاء فيها، "استنادا للدور الرقابي للجنة الصحة والبيئة النيابية، شخصت اللجنة وجود مراكز تجميل مفتوحة ومنتشرة في بغداد وبقية المحافظات مخالفة لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ۱۹۸۱ وتعليمات القانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٥ المادة ٢ ب، تفضلكم بالإيعاز الى دائرة التفتيش في وزارتكم بالتنسيق مع الجهات المختصة لغلق جميع مراكز التجميل المخالفة".الوثيقة ادناه:

ويوم أمس، عملت السومرية، تقريراً تلفزيونياً، عن تسجيل الجهات المعنية عدد من حالات الفشل في اجراء عمليات تجميل في مراكز غير مرخصة تسببت بتشوهات ومضاعفات مميتة، وبحسب التقرير، تؤكد الجهات الامنية اجراءها لحملات اغلاق بالتعاون مع وزارة الصحة لتلك المراكز.