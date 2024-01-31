الكشف عن موعد انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة البصرة

وبحسب وثيقة صادرة عن مدير إدارة مجلس محافظة البصرة، فإن الساعة السادسة من عصر يوم السبت المقبل المصادف 3 شباط 2024 سيكون موعداً لعقد أولى جلسات مجلس المحافظة الجديدة في مبنى حكومة البصرة المحلي.