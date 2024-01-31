خلال أسبوع.. إيقاف 63 حالة ابتزاز الكتروني وتعنيف أسري

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تمكنت من ايقاف (22) حالة ابتزاز الكتروني ومعالجة (41) حالة تعنيف أسري خلال أسبوع بمحافظات مختلفة".وأشارت الى انها "اعادت 2 فتيات هاربات الى ذويهم".