نائب يكشف عن منح شركة أنغولية فرصة إنشاء مصفى سيكون "الأسوأ"

كشف النائب أحمد الجبوري، الأربعاء، عن منح وزارة النفط شركة أنغولية فرصة إنشاء مصفى سيكون "الأسوأ" في العراق.



وقال الجبوري في تغريدة على منصة "أكس"، "شركة سننگول الانگولية التي تعمل بكوادر شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية في حقول القيارة ولم تحفر بئراً نفطياً واحداً بنفسها واستخراجها للنفط هو من الابار القديمة والتي تسببت بتلوث بيئي كبير في القيارة، وزارة النفط تكافئها وتمنحها فرصة انشاء مصفى سيكون الأسوأ في العراق".

وأضاف أن "شركة سننگول تعهدت لوزارة النفط في نهاية عام ٢٠٠٩ عند توقيع عقود جولات التراخيص بإنتاج ٢٣٠ الف برميل من حقلي القيارة ونجمة يوميا والحقيقة انها لم تتجاوز ٣٠ الف برميل في افضل حالاتها والتوقف هو السائد وليس الإنتاج"، معتبراً أن "‏وزارة النفط أعطت اصعب حقل نفطي (القيارة) ‏لأسوأ شركة نفطية".

وسبق أن كشف باحث في الشأن السياسي والاقتصادي، أن الشركة الانغولية التي تعاقد معها العراق بشأن نفط القيارة ليس لديها خبرة طويلة في هكذا عقد، مؤكداً أن من يدير الشركة والمستفيد منها هو عراقي، فيما أشار الى تناول الصحافة العالمية لهذا الملف.