التعليم تعلن توفر 10 منح دراسية بيلاروسية لنيل البكالوريوس والماجستير

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المنح توزعت بواقع 6 لدراسة البكالوريوس في تخصصات الفيزياء الطبية وكيمياء المركبات الطبية ورياضيات الحاسوب وتحليل النظم والعملية الملاحية لطائرات الطيران الحكومية والذكاء الصناعي والإلكترونيات الدقيقة والنانونية".وأضافت، أن "دراسة الماجستير تضمنت 4 منح لتخصصات السلامة النووية والإشعاعية ونظم وتقنيات المعلومات (في ضمان السلامة الصناعية) وطب الأطفال والتشفير التطبيقي".