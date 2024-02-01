المالية تعلن اطلاق تمويل الرواتب التقاعدية لشهر شباط

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط 2024.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط 2024 ، وسيتم إستكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيأة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم ".

وأشارت الى انه "بإمكان المتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف او منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".