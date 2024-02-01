الجنائية المركزية: الاعدام بحق تجار مخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين ضبط بحوزتهم (1) كيلو ونصف من مادة الامفيتامين المخدرة وبندقية كلاشنكوف".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49من قانون العقوبات".