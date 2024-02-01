إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط".كما اعلن المصرف عن "المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المالية، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط 2024.