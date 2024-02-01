نائب يدعو وزير الداخلية للتدخل بشأن طعام منتسبي الطاقة

دعا النائب علاء الحيدري، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى التدخل بشأن طعام منتسبي شرطة الطاقة.

وقال الحيدري في وثيقة أدناه نصها، "قدم الى مكتبنا عدد كبير من منتسبي مديرية شرطة الطاقة طلبات يشكون بها من سوء ورداءة وجبات الطعام المقدمة لهم".

وأضاف "نرجو تدخلكم المباشر والفوري بمعالجة هذا الموضوع ومحاسبة المقصرين عن هذا الملف".

وأدناه نص الوثيقة..