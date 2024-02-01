بعدسة السومرية.. شوارع بغداد بعد زخات المطر

تنشر السومرية نيوز، صوراً لشوارع بغداد بعد زخات المطر التي هطلت على العاصمة منذ ظهر الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية أعلنت، الخميس، أن بغداد ومحافظات عدة اخرى ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بعد الظهر بالنسبة للمناطق الوسطى، مشيرة الى أن المناطق الشـرقية من البلاد سيبدأ هطول الأمطار فيها ليلاً، والمناطق الغربية من البلاد يبدأ صباحاً.

وأدناه صور عدة بعدسة السومرية..