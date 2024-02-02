العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ويكون غائماً في الأقسام الشرقية منها مع تساقط زخات مطر وتساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل ضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت: "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً ممطراً مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار في أقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية بعد الظهر، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطراً وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية ويتحسن تدريجياً مساءً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".