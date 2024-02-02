المواكب تملأ شوارع بغداد قبيل زيارة الامام الكاظم "ع" (صور)

ورصدت عدسة السومرية، الكثير من المواكب المنتشرة في الطرقات والشوارع داخل مدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها، من قبل أصحاب المواكب من أهالي بغداد والمحافظات ايضًا، لتقديم الخدمة الى الزائرين القادمين من المحافظات ومختلف مناطق العاصمة بغداد باتجاه الكاظمية.وستبدأ ذروة زيارة أحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، من مساء غد السبت حتى صباح الثلاثاء بعد التشييع الرمزي لنعش الامام موسى بن جعفر عليه السلام.