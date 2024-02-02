في بغداد.. سائق عجلة يدهس رجل مرور ويفر هارباً

وبحسب المقطع المصور، فان سائق العجلة يبدو انه ارتكب مخالفة مرورية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية من رجال المرور قام بدهس أحدهم والهروب، وذلك في العاصمة بغداد.

ووفقاً لخبراء في الشأن القانوني، فان الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة (الإهانة أو التهديد) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي.كما ان قانون المرور رقم 8 لعام 2019، نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.